Данилюк Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилюк Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилюк Матвей Самойлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Данилюк Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Данилюк Матвей Самойлович

Рождение ребёнка
25.01.1929

Дочь: Авдеева Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Данилюк Матвей Самойлович

Смерть
1951

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