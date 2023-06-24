Данилюк Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Данилюк Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Данилюк Матвей Самойлович
Рождение ребёнка
25.01.1929
Дочь: Авдеева Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Данилюк Матвей Самойлович
Смерть
1951