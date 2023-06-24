Данилюк Матвей Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Данилюк Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Данилюк Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1929
Дочь: Авдеева Галина Матвеевна
Мать ребёнка: Данилюк Екатерина Михайловна
Смерть
1972
Бутусово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область