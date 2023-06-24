Данилюк Матвей Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилюк Матвей Самойлович

Данилюк Матвей Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Данилюк Самуил Парфёнович

Мать: Данилюк Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилюк Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Данилюк Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Данилюк Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1929

Дочь: Авдеева Галина Матвеевна

Мать ребёнка: Данилюк Екатерина Михайловна

Смерть
1972
Бутусово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.