Грубый Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грубый Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грубая (Суханова) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
31.01.1973

Сын: Грубый Алексей Викторович

Мать ребёнка: Грубая (Суханова) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: (Грубая) Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Грубая (Суханова) Светлана Александровна

Смерть
Неизвестно

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