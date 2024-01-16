Грубый Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1973
Сын: Грубый Алексей Викторович
Мать ребёнка: Грубая (Суханова) Светлана Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: (Грубая) Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Грубая (Суханова) Светлана Александровна
Смерть
Неизвестно