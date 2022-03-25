Самсонов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.03.2022
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