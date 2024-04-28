Чернявская Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николайченко Сергей

Мать: Николайченко Альмира Минулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская Елена

Отец ребёнка: Чернявский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Александр Александрович

Отец ребёнка: Чернявский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Чернявский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Александр

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