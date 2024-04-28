Чернявская Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернявская Елена
Отец ребёнка: Чернявский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернявский Александр Александрович
Отец ребёнка: Чернявский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернявский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Чернявский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернявский Александр