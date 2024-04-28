Чернявский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернявский Александр

Чернявский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская Елена

Мать ребёнка: Чернявская Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Александр Александрович

Мать ребёнка: Чернявская Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Чернявская Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Светлана Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.