Николайченко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николайченко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Николайченко Альмира Минулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николайченко Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Николайченко Альмира Минулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николайченко Альмира Минулловна

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