Данил Никифоров
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1759
Отец: Никифор Родионов
ИВ-1758-1759 Данила нет МК-1758-1760 записи о рождении нет === ИВ-1760 Даниил 1 ИВ-1761 Даниил 1 ИВ-1762 Даниил 4 ИВ-1763 Даниил 5 ИВ-1764 Даниил 6 ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Данило 7 ИВ-17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1788
Жена: Федора Моисеева
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1788 08.01.1788 Сукроменской волости деревни Шаруньи крестьянской сын отрок Данило Никифоров Той же волости деревни Бору с крестьянской дочерью девкой Федорой (НЕ ДОПИСАНО ОТЧЕСТВО) первым браком
Рождение ребёнка
25.09.1789
Сын: Григорий Данилов
Мать ребёнка: Федора Моисеева
2 ЗАПИСИ О РОЖДЕНИИ ИВ-1789 Сын их Григорий 2 (месяца) МК-1789 25.09.1789 Той же деревни Шаруньи у крестьянина Данила Никифорова Григорей. Восприемником был деревни Бор крестьянин Естифей Прохоров мес... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Данилова
Мать ребёнка: Федора Моисеева
МК-1790-1791 записи о рождении нет === ИВ-1791 Марфа месяцу ИВ-1792 Дочь их Марфа 1
Рождение ребёнка
01.01.1794
Дочь: Татьяна Данилова
Мать ребёнка: Федора Моисеева
МК-1794 01.01.1794 Деревни Шаруньи у крестьянина Данила Никифорова жена Федора Моисеева родила дочь Татьяну которая крещена того же числа Восприемницею была той же деревни крестьянская жена Елена Яфим... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1798
Сын: Герасим Данилов
Мать ребёнка: Федора Моисеева
МК-1798 03.03.1798 Той же деревни Шаруньи у крестьянина Данила Никифорова жена Федора Моисеева родила сына Герасима, которой крещен того же числа. Восприемником был той же деревни отставной солдат Сер... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1804
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Федора Моисеева
МК-1804 10.04.1804 Казенной 2й Сукроменской волости деревни Шаруньи у крестьянина Данила Никифорова жена Феодора Моисеева родила дочь Иринью которая крещена того же числа священником Ильей Ильиным пон... Показать все
Смерть
Неизвестно