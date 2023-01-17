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Артемьев Петр Галактионович

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Место рождения

Тошнур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Тошнур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1935 и 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева Агафья Парамоновна

Лазарево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева Агафья Парамоновна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева Агафья Парамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Агафья Парамоновна

Смерть
Неизвестно
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