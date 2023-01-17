Артемьев Петр Галактионович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1935 и 1943
Лазарево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно