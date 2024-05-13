Шипулина Авдотья Филипповна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШипулина Авдотья Филипповна

Шипулина Авдотья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1845

Муж: Шипулин Варнава Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шипулина) Пелагея Варнавовна

Отец ребёнка: Шипулин Варнава Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шипулина) Ирина Варнавовна

Отец ребёнка: Шипулин Варнава Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Шипулин Максим Варнавович

Отец ребёнка: Шипулин Варнава Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.