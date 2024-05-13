Шипулина Авдотья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шипулина) Пелагея Варнавовна
Отец ребёнка: Шипулин Варнава Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шипулина) Ирина Варнавовна
Отец ребёнка: Шипулин Варнава Григорьевич
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Шипулин Максим Варнавович
Отец ребёнка: Шипулин Варнава Григорьевич
Смерть
Неизвестно