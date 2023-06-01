Тиликова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тиликов Петр Фарафонтович
Отец ребёнка: Тиликов Фарафонт Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тиликова Анна Фарафонтовна
Отец ребёнка: Тиликов Фарафонт Иванович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно