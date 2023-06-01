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Тиликова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиликов Фарафонт Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тиликов Петр Фарафонтович

Отец ребёнка: Тиликов Фарафонт Иванович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тиликова Анна Фарафонтовна

Отец ребёнка: Тиликов Фарафонт Иванович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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