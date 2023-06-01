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Тиликов Фарафонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиликова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тиликов Петр Фарафонтович

Мать ребёнка: Тиликова Федосья Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тиликова Анна Фарафонтовна

Мать ребёнка: Тиликова Федосья Ивановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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