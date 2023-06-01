Тиликов Фарафонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тиликов Петр Фарафонтович
Мать ребёнка: Тиликова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тиликова Анна Фарафонтовна
Мать ребёнка: Тиликова Федосья Ивановна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно