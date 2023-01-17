Киселёва (Третьякова) Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Третьякова) Гликерия Васильевна

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Место рождения

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1816 ст.

Сын: Киселёв Прокопий Максимович

Отец ребёнка: Киселёв Максим Тихонович

Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Максим Тихонович

Смерть
Неизвестно
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