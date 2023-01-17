Киселёва (Третьякова) Гликерия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1816 ст.
Сын: Киселёв Прокопий Максимович
Отец ребёнка: Киселёв Максим Тихонович
Тарасово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно