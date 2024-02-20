Нечаевских Михаил Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Нечаевской Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/195
Место жительства
1741
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1741-присяга
Место жительства
1745
Береговая-Подъемная, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Деревни по р. Шилке: Михайло Леонтьев 54, с Федор 19, Гаврило 14. https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Смерть
Неизвестно