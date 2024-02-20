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Нечаевских Михаил Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Нечаевской Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/195
Место жительства
1741
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1741-присяга
Место жительства
1745
Береговая-Подъемная, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Деревни по р. Шилке: Михайло Леонтьев 54, с Федор 19, Гаврило 14. https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Смерть
Неизвестно

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