Нечаевской Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаевской Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Нечаевских Михаил Леонтьевич

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/195
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно

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