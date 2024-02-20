Нечаевской Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Нечаевских Михаил Леонтьевич
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/195
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Смерть
Неизвестно