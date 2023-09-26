Горчакова (Федотова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Федотова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1974

Отец: Федотов Александр Александрович

Мать: Федотова Маргарита Борисовна

Рождение ребёнка
16.01.2002

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Горчаков Владимир Вадимович

Рождение ребёнка
28.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Владимир Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Владимир Вадимович

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