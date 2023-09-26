Горчакова (Федотова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1974
Рождение ребёнка
16.01.2002
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Горчаков Владимир Вадимович
Рождение ребёнка
28.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Владимир Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно