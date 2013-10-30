Федотов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

30.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1968

Сын: Федотов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Федотова Маргарита Борисовна

Рождение ребёнка
21.08.1974

Дочь: Горчакова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Федотова Маргарита Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Маргарита Борисовна

Смерть
30.10.2013
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