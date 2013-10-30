Федотов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти30.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1968
Сын: Федотов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Федотова Маргарита Борисовна
Рождение ребёнка
21.08.1974
Дочь: Горчакова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Федотова Маргарита Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2013