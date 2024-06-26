Захарова Надежда Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Никифорович

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Никифорович

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Захаров Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Никифорович

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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