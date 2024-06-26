Захарова Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Захаров Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Никифорович
Смерть
Неизвестно