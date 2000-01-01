Федотов Матвей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Матвей Игнатьевич

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Место рождения

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Федотов Игнатий

Мать: Федотова Акулина

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Федотова Фёкла

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Мироновна

Работа или профессия
Неизвестно
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