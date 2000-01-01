Федотов Матвей Игнатьевич
Место рожденияZhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Федотов Игнатий
Мать: Федотова Акулина
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Федотова Фёкла
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Мироновна
Работа или профессия
Неизвестно