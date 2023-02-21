Федотова (Федотова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Федотов Игнатий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Федотов Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Федотов Игнатий
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фёкла Игнатьевна
Отец ребёнка: Федотов Игнатий
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федотов Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Федотов Игнатий
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Федотов Игнатий
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus