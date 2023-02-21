Федотова (Федотова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Федотова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Федотов Ефим Игнатьевич

Отец ребёнка: Федотов Игнатий

Рождение ребёнка
1799

Сын: Федотов Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Федотов Игнатий

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фёкла Игнатьевна

Отец ребёнка: Федотов Игнатий

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федотов Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Федотов Игнатий

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федотов Макей Игнатьевич

Отец ребёнка: Федотов Игнатий

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
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