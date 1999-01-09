Сазонов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1956

Дата смерти

09.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1976

Жена: Сазонова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1977

Сын: Сазонов Данил Александрович

Мать ребёнка: Сазонова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1980

Дочь: Гусева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Ирина Ивановна

Смерть
09.01.1999

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