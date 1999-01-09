Сазонов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1956
Дата смерти09.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1976
Жена: Сазонова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1977
Сын: Сазонов Данил Александрович
Мать ребёнка: Сазонова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1980
Дочь: Гусева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Ирина Ивановна
Смерть
09.01.1999