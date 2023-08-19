Гусева Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.06.1980
Рождение
18.07.1980
Рождение ребёнка
22.12.2000
Дочь: Дыбайло Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Шашин Павел Викторович
Бракосочетание
?.01.2014
Рождение ребёнка
15.01.2015
Отец ребёнка: Гусев Роман Михайлович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.2016
Отец ребёнка: Гусев Роман Михайлович
Рождение ребёнка
26.07.2018
Дочь: Гусева Феврония Романовна
Отец ребёнка: Гусев Роман Михайлович