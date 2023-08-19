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Гусева Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.06.1980

Муж: Шашин Павел Викторович

Рождение
18.07.1980

Отец: Сазонов Александр Владимирович

Мать: Сазонова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.2000

Дочь: Дыбайло Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Шашин Павел Викторович

Бракосочетание
?.01.2014

Муж: Гусев Роман Михайлович

Рождение ребёнка
15.01.2015

Сын: Гусев Михаил Романович

Отец ребёнка: Гусев Роман Михайлович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.2016

Сын: Гусев Степан Романович

Отец ребёнка: Гусев Роман Михайлович

Рождение ребёнка
26.07.2018

Дочь: Гусева Феврония Романовна

Отец ребёнка: Гусев Роман Михайлович

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