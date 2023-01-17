Оксимец Ирина Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти02.03.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оксимец Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оксимец Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оксимец Никита Михайлович
Смерть
02.03.1897
Носовка, Чернігівська область