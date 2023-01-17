Оксимец Ирина Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксимец Ирина Игнатовна

Оксимец Ирина Игнатовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

02.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксимец Павел Никитич

Отец ребёнка: Оксимец Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксимец Иосиф Никитич

Отец ребёнка: Оксимец Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксимец Стефан Никитович

Отец ребёнка: Оксимец Никита Михайлович

Смерть
02.03.1897
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close