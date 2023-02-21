Оксимец Стефан Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оксимец Никита Михайлович
Мать: Оксимец Ирина Игнатовна
Бракосочетание
26.01.1903
Жена: Оксимец Дарья Никитишна
Рождение ребёнка
21.11.1903
Сын: Оксимец Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Оксимец Дарья Никитишна
Рождение ребёнка
02.01.1910
Сын: Оксимец Филипп Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Оксимец Стефан Стефанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1916
Дочь: Евгения Стефановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно