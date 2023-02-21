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Оксимец Стефан Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оксимец Никита Михайлович

Мать: Оксимец Ирина Игнатовна

Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Оксимец Дарья Никитишна

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Оксимец Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Оксимец Дарья Никитишна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Оксимец Филипп Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Оксимец Стефан Стефанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1916

Дочь: Евгения Стефановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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