Оксимец Устиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1910
Сын: Оксимец Филипп Степанович
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Никитович
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Оксимец Стефан Стефанович
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Никитович
Рождение ребёнка
24.12.1916
Дочь: Евгения Стефановна
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Никитович