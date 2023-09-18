Оксимец Устиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Устиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Оксимец Филипп Степанович

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Никитович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Оксимец Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Никитович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1916

Дочь: Евгения Стефановна

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Никитович

Носовка, Чернігівська область
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