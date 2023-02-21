Оксимец Иосиф Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оксимец Никита Михайлович
Мать: Оксимец Ирина Игнатовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Федора Иосифович
Мать ребёнка: Оксимец Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1901
Дочь: Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Оксимец Прасковья Ивановна
Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно