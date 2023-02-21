Оксимец Иосиф Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Иосиф Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оксимец Никита Михайлович

Мать: Оксимец Ирина Игнатовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Федора Иосифович

Мать ребёнка: Оксимец Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1901

Дочь: Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Оксимец Прасковья Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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