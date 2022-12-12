Оксимец Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Федора Иосифович
Отец ребёнка: Оксимец Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
15.04.1901
Дочь: Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Оксимец Иосиф Никитич
Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно