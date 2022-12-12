Оксимец Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Федора Иосифович

Отец ребёнка: Оксимец Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
15.04.1901

Дочь: Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Оксимец Иосиф Никитич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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