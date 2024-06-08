Новожилова (Третьякова) Наталия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Третьякова) Наталия Кузьминична

Место рождения

д.Луговая, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

26.11.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Муж: Новожилов Александр Михайлович

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.02.1905 ст.

Сын: Новожилов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.07.1906 ст.

Сын: Новожилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.09.1907 ст.

Сын: Новожилов Александр Александрович

Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.

Дочь: Новожилова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
26.11.1909 ст.
Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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