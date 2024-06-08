Новожилова (Третьякова) Наталия Кузьминична
Место рожденияд.Луговая, Пермская губерния
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти26.11.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1905 ст.
Сын: Новожилов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1906 ст.
Сын: Новожилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1907 ст.
Сын: Новожилов Александр Александрович
Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
05.11.1908 ст.
Дочь: Новожилова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Новожилов Александр Михайлович
Смерть
26.11.1909 ст.