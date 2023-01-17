Солдаткина (Солдаткина) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Солдаткина) Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

По ревизской сказке 1850 года:Игнатия Владимирова жена Анна Федорова - 22 т.е. 1828 У Наташи в "Даниловских" - 1832
Бракосочетание
1845

Муж: Солдаткин Игнатий Владимиров

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1850

Сын: Солдаткин Алексей Игнатьев

Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1853

Дочь: Наталья Игнатьева

Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Игнатьева

Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров

Рождение ребёнка
1865

Сын: Солдаткин Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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