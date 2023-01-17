Солдаткина (Солдаткина) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
По ревизской сказке 1850 года:Игнатия Владимирова жена Анна Федорова - 22 т.е. 1828 У Наташи в "Даниловских" - 1832
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
11.02.1850
Сын: Солдаткин Алексей Игнатьев
Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров
Рождение ребёнка
10.08.1853
Дочь: Наталья Игнатьева
Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Игнатьева
Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Солдаткин Игнатий Владимиров
Смерть
Неизвестно