Солдаткин Алексей Игнатьев
Место рождения
Дата рождения11.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1850
Крещение
12.02.1850
№ 9. Родители: Мастеровой Игнатий Владимиров Солдаткин и законная жена его Анна Федорова. Восприемники: Мастеровой сын Гаврила Тимофеев Солдаткин и мастеровая дочь девица Авдотья Федорова Боданова. (h... Показать все
Бракосочетание
21.05.1878
Мещанин Алексей Игнатьев Солдаткин, первым браком – 34. Московская мещанка Дмитровской слободы девица Мария Михайлова Козлова – 19. Поручители по жениху: мещане Иван Владимиров Солдаткин и Алексей Мих... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1879
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно