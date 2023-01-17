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Солдаткин Алексей Игнатьев

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

11.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1850

Отец: Солдаткин Игнатий Владимиров

Мать: Солдаткина Анна Федорова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
12.02.1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 9. Родители: Мастеровой Игнатий Владимиров Солдаткин и законная жена его Анна Федорова. Восприемники: Мастеровой сын Гаврила Тимофеев Солдаткин и мастеровая дочь девица Авдотья Федорова Боданова. (h... Показать все
Бракосочетание
21.05.1878

Жена: Солдаткина Мария Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Мещанин Алексей Игнатьев Солдаткин, первым браком – 34. Московская мещанка Дмитровской слободы девица Мария Михайлова Козлова – 19. Поручители по жениху: мещане Иван Владимиров Солдаткин и Алексей Мих... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1879

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Михайлова

Смерть
Неизвестно
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