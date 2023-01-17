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Карпецкий Прохор Карпов

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Место рождения

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпецкий Карп

Мать: не указана

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.

Дочь: Карпецкая Евфросиния Прохоровна

Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1913 ст.

Дочь: Карпецкая Маргарита Прохоровна

Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шимарова Федосья Прохоровна

Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпецкий Иван Прохорович

Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпецкая Агриппина Прохоровна

Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпецкая Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
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