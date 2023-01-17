Карпецкий Прохор Карпов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпецкий Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.
Дочь: Карпецкая Евфросиния Прохоровна
Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1913 ст.
Дочь: Карпецкая Маргарита Прохоровна
Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шимарова Федосья Прохоровна
Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпецкий Иван Прохорович
Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпецкая Агриппина Прохоровна
Мать ребёнка: Карпецкая Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно