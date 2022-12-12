Карпецкая Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпецкая Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.

Дочь: Карпецкая Евфросиния Прохоровна

Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1913 ст.

Дочь: Карпецкая Маргарита Прохоровна

Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шимарова Федосья Прохоровна

Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпецкий Иван Прохорович

Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпецкая Агриппина Прохоровна

Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпецкий Прохор Карпов

Смерть
Неизвестно
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