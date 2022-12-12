Карпецкая Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.
Дочь: Карпецкая Евфросиния Прохоровна
Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов
Рождение ребёнка
06.07.1913 ст.
Дочь: Карпецкая Маргарита Прохоровна
Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шимарова Федосья Прохоровна
Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпецкий Иван Прохорович
Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпецкая Агриппина Прохоровна
Отец ребёнка: Карпецкий Прохор Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно