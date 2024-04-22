Рукосуев Афанасий Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуев Афанасий Андриянович

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

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Около 1934 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рукосуев Андриян Егорович

Мать: Рукосуева Александра Прокофьевна (Прокопьевна)

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Малышева Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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