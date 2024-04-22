Рукосуев Афанасий Андриянович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Малышева Раиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
23.02.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифоровна
Смерть
Неизвестно