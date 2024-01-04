(Зверькова) Марфа Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Щеглов (зверьков) Никифор Иванович (Васильевич)
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Малышева Раиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович
Рождение ребёнка
23.02.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно