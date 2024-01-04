(Зверькова) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зверькова) Марфа Никифоровна

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1910

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

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Около 1934 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Щеглов (зверьков) Никифор Иванович (Васильевич)

Мать: ?

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Малышева Раиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Афанасий Андриянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Афанасий Андриянович

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