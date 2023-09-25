Поляков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Поляков Иван Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Полякова) Сигклития Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Полякова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Полякова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.07.1831 ст.
Сын: Поляков Афонасий Иванович
Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Халевина (Полякова) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858