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Поляков Иван Иванович

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Поляков Иван Егорович

Мать: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Полякова) Сигклития Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Полякова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Полякова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.07.1831 ст.

Сын: Поляков Афонасий Иванович

Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Халевина (Полякова) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1858

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