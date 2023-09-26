Полякова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Сигклития Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1831 ст.
Сын: Поляков Афонасий Иванович
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иулания Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858