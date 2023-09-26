Полякова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Сигклития Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.07.1831 ст.

Сын: Поляков Афонасий Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иулания Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Иванович

Смерть
После 1858
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