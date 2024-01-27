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(Tomaszewska) Antonina
(Tomaszewska) Antonina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
1878
Пол
Женский
Отец
Tomaszewski Antoni
Около 1837 г.р.
Мать
Tomaszewska (Gołębiewska) Joanna
Около 1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Tomaszewski Antoni
Мать:
Tomaszewska Joanna
Смерть
1878
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