(Tomaszewska) Antonina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Tomaszewska) Antonina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Tomaszewski Antoni

Мать: Tomaszewska Joanna

Смерть
1878
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