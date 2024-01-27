Tomaszewska (Gołębiewska) Joanna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1861
Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni
Łanięta
Рождение ребёнка
27.01.1863
Сын: Tomaszweska Józef
Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni
Łanięta
Рождение ребёнка
09.02.1865
Сын: Tomaszewski Jan
Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni
Łanięta
Рождение ребёнка
12.08.1867
Дочь: Maryanna
Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni
Jankowo
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Antonina
Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Helena
Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni
Смерть
Неизвестно