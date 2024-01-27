Tomaszewska (Gołębiewska) Joanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tomaszewska (Gołębiewska) Joanna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1861

Сын: Tomaszewski Alexander

Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni

Łanięta
Рождение ребёнка
27.01.1863

Сын: Tomaszweska Józef

Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni

Łanięta
Рождение ребёнка
09.02.1865

Сын: Tomaszewski Jan

Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni

Łanięta
Рождение ребёнка
12.08.1867

Дочь: Maryanna

Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni

Jankowo
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Antonina

Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Helena

Отец ребёнка: Tomaszewski Antoni

Смерть
Неизвестно
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