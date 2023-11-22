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Мартынова Дарья Матвеевна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1862

Отец: Мартынов Матвей Акиллович

Мать: Грузилова Марфа Варфаламеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Евентьев Иван Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1884

Дочь: Евентьева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: Евентьева Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1891

Дочь: Евентьева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: Евентьева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Выдано свидетельство ВА 317688 25.04?.1976 +29.07.1980
Рождение ребёнка
13.05.1896

Дочь: Евентьева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Евентьев Петр Иванович

Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

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