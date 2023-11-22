Мартынова Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1862
Бракосочетание
02.02.1881
Рождение ребёнка
27.06.1884
Дочь: Евентьева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: Евентьева Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.10.1891
Дочь: Евентьева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: Евентьева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич
Выдано свидетельство ВА 317688 25.04?.1976 +29.07.1980
Рождение ребёнка
13.05.1896
Дочь: Евентьева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.08.1898
Отец ребёнка: Евентьев Иван Леонтьевич