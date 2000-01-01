Вшивцева (Калгина) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Калгина) Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Калгин Иван Прокопивич

Мать: Калгина Домна Трофимова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Вшивцев Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марина Максимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Максим Никитин

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1795
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