Вшивцева (Калгина) Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Калгин Иван Прокопивич
Мать: Калгина Домна Трофимова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Вшивцев Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марина Максимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Максим Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1795