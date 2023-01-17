Кусова (Фролкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1939
Отец ребёнка: Кусов Прохор Кузьмич
Высокая Слобода, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кусов Прохор Кузьмич
Смерть
Неизвестно