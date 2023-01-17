Кусова (Фролкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусова (Фролкова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Кусов Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Кусов Прохор Кузьмич

Высокая Слобода, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кусов Прохор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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