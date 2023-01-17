Кусов Прохор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусов Прохор Кузьмич

Кусов Прохор Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902

Отец: Кусов Кузьма Ефремович

Мать: Кусова Марфа Минаевна

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Кусов Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Кусова Анна Васильевна

Высокая Слобода, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кусова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close