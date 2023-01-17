Кусов Прохор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902
Отец: Кусов Кузьма Ефремович
Мать: Кусова Марфа Минаевна
Рождение ребёнка
07.02.1939
Мать ребёнка: Кусова Анна Васильевна
Высокая Слобода, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кусова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно