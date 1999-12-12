Девятов (Владимирович) Александр 11.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Девятов (Владимирович) Александр

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Место рождения

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

11.02.1962

Дата смерти

12.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1962

Отец: Девятов Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Рождение ребёнка
17.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
12.12.1999
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Кладбище С. Чикаревка, Жердевский Район, Чикаревка, Россия (Chikarevka, Russia)

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