Девятов (Владимирович) Александр
Место рождения
Дата рождения11.02.1962
Дата смерти12.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1962
Отец: Девятов Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Рождение ребёнка
17.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.1999
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Кладбище С. Чикаревка, Жердевский Район, Чикаревка, Россия (Chikarevka, Russia)