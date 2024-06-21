Девятов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДевятов Владимир

Девятов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.02.1962

Сын: Девятов (Владимирович) Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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