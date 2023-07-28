Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолочкова (Амбросовская) Галина Владимировна

Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна

Место рождения

Сомбатхель, Венгрия

Дата рождения

06.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1955

Отец: Амбросовский Владимир Михайлович

Мать: Амбросовская (Скворцова) Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиничев Виталий

Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР
Развод
1978

Муж: Калиничев Анатолий Иванович

Супруг(-а): Анатолий Иванович Неизвестно
Бракосочетание
1979

Муж: Калиничев Анатолий Иванович

Бракосочетание
1979

Муж: Молочков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1979

Дочь: (Молочкова) Майя Александровна

Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1980

Дочь: (Молочкова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.1986

Дочь: (Молочкова) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.