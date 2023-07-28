Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна
Место рожденияСомбатхель, Венгрия
Дата рождения06.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиничев Виталий
Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Кейла, Харьюский район, Эстонская ССР
Развод
1978
Супруг(-а): Анатолий Иванович Неизвестно
Бракосочетание
1979
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
01.05.1979
Дочь: (Молочкова) Майя Александровна
Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1980
Дочь: (Молочкова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1986
Дочь: (Молочкова) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Молочков Александр Васильевич