Молочков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиничев Виталий
Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
01.05.1979
Дочь: (Молочкова) Майя Александровна
Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1980
Дочь: (Молочкова) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна
Рождение ребёнка
26.03.1986
Дочь: (Молочкова) Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна