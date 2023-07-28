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Молочков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиничев Виталий

Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна

Бракосочетание
1979

Жена: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
01.05.1979

Дочь: (Молочкова) Майя Александровна

Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1980

Дочь: (Молочкова) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
26.03.1986

Дочь: (Молочкова) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Молочкова (Амбросовская) Галина Владимировна

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