Сидоров Терентий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти14.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сидоров Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоров Степан Терентьевич
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сидоров Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.
Сын: Сидоров Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна
Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1903
Дочь: Сидорова Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1922