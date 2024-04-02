Сидоров Терентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Терентий Степанович

Сидоров Терентий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

14.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сидоров Степан Терентьевич

Мать: Сидорова Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сидоров Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоров Степан Терентьевич

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сидоров Ефим Терентьевич

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сидоров Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.

Сын: Сидоров Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна

Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1903

Дочь: Сидорова Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Анастасия Степановна

Смерть
14.03.1922
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close