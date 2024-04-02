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Сидорова Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

01.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сидоров Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоров Степан Терентьевич

Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сидоров Ефим Терентьевич

Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сидоров Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович

Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.

Сын: Сидоров Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович

Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1903

Дочь: Сидорова Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Терентий Степанович

Смерть
01.02.1920
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