Сидорова Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти01.02.1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Степан
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сидоров Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоров Степан Терентьевич
Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сидоров Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович
Рождение ребёнка
10.04.1900 ст.
Сын: Сидоров Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович
Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1903
Дочь: Сидорова Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Сидоров Терентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1920