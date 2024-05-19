Петрова (Тимофеева) Дария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тимофеева) Дария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Андрей (Аллыр) Алексеевич

Мать: Аграфена (Алыабыйа)

Бракосочетание
1948

Муж: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Билбэппин

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1950

Дочь: Петрова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1951

Дочь: Николаева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1954

Сын: Петров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1955

Дочь: Егорова (Петрова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1956

Сын: Петров Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.03.1958

Сын: Петров Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1959

Дочь: Нурутдинова (Петрова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1960

Дочь: Васильева Айталина Егоровна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.06.1962

Сын: Петров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.07.1963

Сын: Петров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Рождение ребёнка
15.06.1965

Дочь: Бадмаева (Петрова) Саргылана Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Энгольжа, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Награда
1966
Звание "Мать Героины"
Рождение ребёнка
15.03.1969

Дочь: Петрова Дария Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Смерть
1970

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