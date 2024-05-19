Егорова (Петрова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Бубякина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич