Егорова (Петрова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Петрова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955

Отец: Петров Николай Петрович

Мать: Петрова (Тимофеева) Дария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Бубякина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Тимофеевич

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